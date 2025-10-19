İsrail medyası: Erdoğan’ın rüyası, İsrail’in kabusu oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrailli yazar Lior Ben Ari, 18 Ekim 2025’te YNet Global’de yayımladığı “Erdoğan’ın Gazze Rüyası, İsrail’in Kabusu: Türkiye’nin Savaş Sonrası Orta Doğu’daki Artan Rolü” başlıklı makalesinde, Türkiye’nin bölgedeki etkisinin giderek güçlendiğine dikkat çekti.

“TÜRKİYE’NİN ETKİSİ DERİNLEŞTİKÇE, İSRAİL İÇİN İŞLER ZORLAŞIYOR”

Yazar, Türkiye'nin Gazze ateşkesindeki merkezi rolünün ABD Başkanı Donald Trump'a rağmen İsrail'in çıkarlarıyla örtüşmediğini ve Türkiye'nin dahli ne kadar derinleşirse İsrail için işlerin o kadar zor olacağını yazdı.

Yazar, yayınladığı makalede Trump'ın, Hamas'ı açıkça destekleyen ve İsrail'i soykırımla suçlayan Erdoğan'a güvenmesini eleştiriyor. Türkiye'nin müzakereye katılımının artık bir tartışma konusu olmadığının altını çizen İsrailli yazar, ateşkesin ikinci aşamasının İsrail açısından doğuracağı zorluklara değindi.

TÜRKİYE’NİN GAZZE’DEKİ ROLÜ İSRAİL’DE ENDİŞE YARATIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze Zirvesi'ne katılmama tehdidi ile Netanyahu'nun katılımını engellemesine vurgu yapan yazar, "Türkiye'nin Gazze'deki nüfuzunun artması ve savaş sonrası diplomasiye müdahil olması, Kudüs'te endişe yaratıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış aktörü olarak konumunun, Gazze'de daha derin bir Türk müdahalesinin kapılarını açtığını belirterek, Araştırmacı Gallia Lindenstrauss'un analizine yerdi ve "Türkiye, hem söylemde hem de eylemde İsrail'e karşı düşmanca bir aktör. Bu gelişme İsrail için arzu edilen bir durum değil. Evet, Türkiye'nin barışı koruma deneyimi ve profesyonel bir ordusu var, ancak ona Gazze'de önemli bir rol vermek İsrail'in çıkarlarına aykırı. İsrail, Türkiye'nin Güney Suriye'deki etkisini sınırlamaya çalışıyor; Gazze üzerinden erişim izni vermek stratejik olarak tehlikeli." dedi.

"TÜRKİYE OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ"

Türkiye'nin Katar'la birlikte Orta Doğu'daki oyunun kurallarını değiştirdiğini söyleyen yazar, ateşkesin ikinci aşamasında Hamas'ı devre dışı bırakmanın zor olacağını belirtti.

İsrailli yazar, "Türkiye ve Katar ne kadar derinleşirse, Hamas'ı dışlamak o kadar zorlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

"ANKARA'YA YETKİ VERMEK ÇOK TEHLİKELİ"

Türkiye ve Katar'ın, Hamas'ın varlığını sürdürmesindeki ısrarının İsrail'in çıkarlarıyla tamamen çeliştiğini söyleyen yazar, Türkiye'nin İsrail için "sorunlu bir aktör" olduğuna dikkat çekti ve şöyle devam etti:

"Türkiye'nin askeri müdahalesi ne kadar az olursa o kadar iyi. Şehit rehinelerin aranmasına katılımı önemli bir sorun olmasa da, Ankara'ya ateşkesin geçerli olup olmadığına karar verme yetkisi vermek tehlikeli. Türkiye, Hamas'ın yanında yer alıyor. Gazze'de Türk askerlerinin bulunması fikri son derece endişe verici - ya İsrail yanlışlıkla onlara saldırırsa? Zaten gerginlik yeterince yüksek."

Yazar, Türkiye'nin İsrail için "tehlikeli" olmasını 3 sebeple açıkladı: