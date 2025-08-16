İsrail medyası yazdı: Ankara’nın SDG'ye karşı sabrı tükeniyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, terör örgütü SDG’nin Şam yönetimi ile yapılan mutabakata uymadığını ve Türkiye’nin Suriye ordusuna destek sağlamak amacıyla bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Bu açıklama, İsrail basınında geniş yankı buldu.

İsrail medyası, Türkiye ile Suriye arasındaki askeri iş birliğinin Tel Aviv yönetiminde endişe yarattığını yazdı.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SDG ANLAŞMA ŞARTLARININ HİÇBİRİSİNİ YERİNE GETİRMEDİ"

MSB kaynakları dün yaptığı açıklamada Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Şam'a entegre olma konusunda herhangi bir ilerleme kaydetmediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"10 Mart 2025 tarihinde Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG (PKK/YPG) arasında imzalanan mutabakattan bu yana, terör örgütü SDG anlaşma şartlarının hiçbirisini yerine getirmemiş, Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü bozacak girişimlere devam etmiştir. Son olarak terör örgütü SDG'nin 8 Ağustos'ta Haseke'de düzenlediği konferansta dile getirdiği ayrılıkçı söylemler Suriye hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymamaktadır. Beklentimiz imzalanan mutabakata tam olarak uyulması ve sahada bir an önce tatbikiyle istikrarlı, huzurlu, güvenli ve terörsüz Suriye'nin inşasıdır."

TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ORTAK EĞİTİM VE DANIŞMANLIK MUTABAKAT MUHTIRASI

MSB kaynakları ayrıca, Suriye ordusuna destek vermek amacıyla Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandığını belirtmişti.

MSB kaynakları muhtıra hakkında şu açıklamada bulundu:

"Bu imzayla (Suriye ile) iş birliği alanında kayda değer bir adım daha atılmış oldu. Söz konusu muhtıra ile askeri eğitim ve iş birliğinin koordinesi, planlanması, danışmanlık ile bilgi ve tecrübe paylaşımı, savunma ihtiyaçları doğrultusunda askeri teçhizat, silah sistemleri, lojistik malzemeler ve ilgili hizmetlerin tedarikinin sağlanması ve ihtiyaç halinde kullanımına yönelik teknik destek ve eğitim verilmesi hususları hedeflenmiştir."

"SDG'YE KARŞI OPERASYON HAKKINI SAKLI TUTUYOR"

Times of Israel gazetesi, MSB'nin açıklamalarını yakın takibe aldı.

Haberde, "Şam ile SDG arasında mart ayında varılan ve SDG'yi Suriye'ye entegre etmeyi amaçlayan anlaşmanın uygulanmamasından dolayı Türkiye'nin giderek daha fazla rahatsızlık duyduğu" belirtildi.

Times of Israel, "Ankara'nın, gerekli görülmesi halinde SDG'ye karşı operasyon başlatma hakkını saklı tuttuğunun" altını çizdi.

Haberde, "SDG'nin mart ayında varılan mutabakatın hiçbir şartını yerine getirmediği" ifadesine yer verilerek, "Ankara'nın SDG'nin provokatif ve ayrılıkçı eylemlerinin Suriye'nin siyasi birliğini baltaladığı yönündeki suçlamasını yineledi." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE'NİN SABRI GİDEREK TÜKENDİ"

Türkiye'nin Suriye ile askeri iş birliği muhtırası imzalaması İsrail medyasında gündem oldu.

The Jerusalem Post gazetesi, "Türkiye yeni anlaşma kapsamında Suriye'ye silah sistemleri ve teçhizat sağlayacak" başlıklı haberinde, "SDG'nin Suriye'ye entegrasyonunu öngören mart ayındaki anlaşmanın hayata geçirilememesinden dolayı Türkiye'nin sabrının giderek tükendiği" değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, Türkiye'nin, Beşşar Esad'ın geçen yıl devrilmesinden bu yana Suriye'nin başlıca dış müttefiklerinden biri olduğu bildirildi.

İsrail basını haberinde, "Türkiye, Suriye silahlı kuvvetlerinin eğitilmesi ve yeniden yapılandırılması, ülkenin ve devlet kurumlarının yeniden inşası ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruma çabalarının desteklenmesi konusunda taahhütte bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

The Jerusalem Post ayrıca, MSB'nin açıklamaları hakkında "Ankara, SDG'ye karşı askeri müdahale uyarısında bulundu." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE VE SURİYE GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİNİ SIKILAŞTIRIYOR"

Walla haber sitesi ise manşetinde "Türkiye ve Suriye güvenlik iş birliğini sıkılaştırıyor" başlığını kullandı. Haberde, Türkiye ve Suriye'nin, aylar süren müzakerelerin ardından bir güvenlik muhtırası imzaladığı belirtildi.

Haberde, "Anlaşmaya göre Ankara, Şam'a çeşitli lojistik malzemeler ve araçlar sağlayacak ve gerekirse Suriye ordusunu eğitecek." ifadeleri kullanıldı. Haberde ayrıca, MSB'nin SDG açıklamaları hakkında, "Türkiye, SDG'ye karşı sabrının tükendiği sinyalini verdi" değerlendirmesi yapıldı.

Walla, Ankara'nın Şam üzerindeki artan nüfuzunun, Ahmed Şara'nın yeni hükümetini potansiyel bir tehdit olarak gören İsrail'i endişelendirdiğini bildirdi.