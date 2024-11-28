Haber Merkezi

İsrail, katliam politikalarını sürdürdüğü Lübnan'da ateşkesi onayladı.

Aylar süren çatışmaların ardından Lübnanlılar evlerine geri dönerken, İsrailliler ateşkesi bir "yenilgi" olarak niteledi.

Aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu da ateşkese tepki gösterdi.

"REZALET"

Ateşkes anlaşmasını "rezalet" olarak nitelendiren Eliyahu, "Anlaşma, konuşulan şartların çoğunu içermiyor. Bunlar, tampon bölge ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması." dedi.

Eliyahu, "Bu bir zafer değil. Zafer, (Lübnan'ın güneyinin) işgal ve Hizbullah'ın teslim olmasıdır. Hizbullah teslim olmadı ve bu anlaşma iyi değil. İsrail devleti, (anlaşmayı) baskı altında kabul etti." diye konuştu.

"İŞGAL OLMADAN ZAFER OLMAZ"

Gazze'de yerleşim kurulmasına izin verilmesinin gerekip gerekmediği sorularına cevap veren Eliyahu, "İşgal olmadan zafer olmaz. Bunun bedelini ödememiz için Gazze'nin bir kısmını işgal etmemiz ve oraya yerleşmemiz gerekiyor. Sükuneti ancak Gazze'nin bir kısmını işgal ettiğimizde sağlayabiliriz." dedi.