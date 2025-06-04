İsrail okul bahçesini hedef aldı: 18 kişi hayatını kaybetti

AA

İsrail bir kez daha Filistinlileri hedef aldı...

Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, İsrail’e ait insansız hava aracı, Han Yunus’un güneyindeki Hannavi Okulu’nda yerinden edilenlerin kaldığı bir çadırı hedef aldı.

18 KİŞİ ÖLDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

Bölgedeki sağlık kaynakları, saldırı sonrası çok sayıda yaralının hastanelere kaldırıldığını bildirdi.

SİVİLLERE ATEŞ AÇTIĞI BİLDİRİLDİ

Öte yandan, İsrail tanklarının Han Yunus'un güneyindeki Kizan en-Neccar bölgesinde sivillere ait evlere ateş açtığı, Gazze kentinin kuzeydoğu bölgelerinin de topçu atışlarıyla hedef alındığı aktarıldı.