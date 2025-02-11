İsrail ordusu Gazze çevresinde teyakkuz seviyesini artırdı

AA

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, durum değerlendirmesi sonucu Güney Cephesi Komutanlığında teyakkuzun artırıldığı, savaşçı ve diğer operasyonel birliklerin izinlerinin iptal edildiği paylaşıldı.

TAKVİYE GÜÇ GÖNDERİLECEK

Bölgeye takviye güç gönderileceği, bunların da çeşitli senaryolar için hazırlık olduğu belirtildi.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece arabulucu ülkelere İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

HAMAS'TAN ATEŞKES ANLAŞMASI AÇIKLAMASI

Hamas, ateşkes anlaşmasını uyguladığının altını çizerek İsrail'in ateşkesteki "Gazze'deki zorla yerinden sürülmüş Filistinlilerin topraklarına dönüşünün geciktirmesi, Filistinlilere devam eden ölümcül saldırıları, geçici barınma ve tıbbi yardımının girişinin engellenmesi ihlallerini" esir takasının ertelenmesi için gerekçe olarak gösterdi.

Uluslararası alanda ve iç kamuoyunda Gazze Şeridi'ndeki İsrailli ailelerin yakınları tarafından ateşkese yanaşmamakla suçlanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doha'daki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasını görüşmeden dönen müzakere heyetini değerlendirmek üzere yapılacak güvenlik kabinesi toplantısını salı akşamından sabahına çekmişti.