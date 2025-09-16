İsrail ordusu, Gazze’de Filistinlileri yine göçe zorluyor

Gazze kentini işgal amacıyla şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bölgede yaşayan Filistinlileri bir kez daha zorla yerinden etmeye çalışıyor. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi sakinlerini Raşid Caddesi üzerinden güneye göç etmeye çağırdı.

"HAMAS'IN ALTYAPISINI YOK EDİYORUZ"

Adraee, Gazze kentinin çatışmaların yoğun olduğu bir bölge olduğunu belirterek, halihazırda kent sakinlerinin yüzde 40’ından fazlasının sürgün edildiğini söyledi. Ayrıca İsrail ordusunun, sivil yapıları hedef alan saldırılarla Hamas altyapısını yok etmeye başladığını iddia etti.

KARA OPERASYONU BAŞLADI

The Jerusalem Post’un İsrailli kaynaklara dayandırdığı habere göre, ordunun Gazze’ye yönelik yeni bir kara saldırısı başladı ve tanklar kente giriş yaptı.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in “askeri operasyon” olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze’deki insani krizi derinleştirirken uluslararası toplumda tepkileri artırıyor. İsrail ordusu, 29 Ağustos’ta planladığı işgalde 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı Gazze kentinde sözde “insani ara”yı sonlandırdığını ve kenti tehlikeli savaş bölgesi ilan ettiğini duyurdu.