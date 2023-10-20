İsrail ordusu: Gazze'yi yıllardır görülmeyen hızda vurduk Gazze Şeridi'ne bombardımanla ilgili açıklama yapan İsrail ordusu, "On yıllardır görülmemiş bir hızda vurduk" dedi. Husilerin saldırılarına karşı hazırlık yapıldığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik ölümcül saldırılarıyla ilgili açıklama yaptı.

Gazze'nin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, Filistinlileri güneye göç etmeye zorluyor.

Gazze'ye saldırı açıklaması

Ordu Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, "Savaş uçakları, son iki haftada Gazze'yi on yıllardır görülmeyen bir hızda vurduk." dedi.

ABD ordusu, Yemen, Irak ve Suriye'den gelen saldırılara karşı koyduğunu duyurmuştu.

Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kızıldeniz boyunca İsrail yönüne fırlatılan 3 füze ile Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine saldıran insansız hava araçlarına (İHA) müdahalede bulunulduğunu açıklamıştı.

"Husilerin saldırılarına karşı hazırız"

Bunun üzerine İsrail ordusu, İran destekli Husilerin olası saldırılarına karşı koruma sağlamaya hazırlıklı olduğunu söyledi.

Açıklamada, "Bu, ABD'nin savunma ve bölgedeki tabloyu oluşturma yeteneklerini gösteriyor." denildi.

Ayrıca, "İsrail, dünyanın en iyi hava savunmalarından bazılarına sahip ve bu gibi tehditlere karşı hazırlıklı." ifadesi kullanıldı.

İran devlet televizyonunda İsrail'e karşı savaş planı

Öte yandan İran devlet televizyonu, İsrail'in, Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınladı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterildi.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

Hamaney: Direniş güçleri harekete geçecek

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimaline dikkati çekmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.