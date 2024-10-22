İsrail ordusu, Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin'in öldürüldüğünü iddia etti

AA

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'den, Hasan Nasrallah'ın muhtemel halefi Haşim Safiyuddin'e dair açıklama yapıldı.

HAŞİM SAFİYUDDİN'İN ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hagari yaptığı açıklamada, Safiyuddin'in 4 Ekim'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda öldüğünü öne sürdü.

Hizbullah'tan İsrail ordusunun iddiasına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

NASRALLAH'IN ÖLÜMÜ

Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde düzenlenen İsrail hava saldırılarında ölmüştü.

Hizbullah, Nasrallah'ın yerine geçecek kişiyi henüz belirlemezken Genel Sekreterlik için Safiyuddin'in ismi öne çıkıyor.

İsrail basını, İsrail ordusunun 3 Ekim gecesi Beyrut'un güneyine düzenlediği hava saldırısında Safiyuddin'in hedef alındığını yazmıştı.