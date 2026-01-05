Abone ol: Google News

İsrail ordusu Ramallah'ı kuşattı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki Revabi kenti yakınlarında şüpheli araçla saldırı girişimi olduğuna dair ilk bilgilerin ardından güvenlik gerekçesiyle Ramallah kentini kuşatarak girişleri kapattı.

Yayınlama Tarihi: 05.01.2026 07:52
  • İsrail ordusu, Revabi kenti yakınlarındaki şüpheli araç saldırısı girişimi nedeniyle Ramallah'ı kuşattı.
  • Askeri kordon oluşturulup, kontrol noktaları kuruldu ve arama faaliyetleri başlatıldı.
  • Olayda 1 kişi hafif yaralandı, ancak İsrail makamları resmi bir doğrulama yapmadı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre İsrail güçleri, Ramallah çevresinde askeri kordon oluşturdu, kontrol noktaları kurdu ve arama faaliyetleri başlattı.

Revabi'ye bitişik Ateret Yahudi Yerleşim Birimi yakınlarında şüpheli bir araçla çarpma olayının yaşandığının iddia edildiği aktarıldı.

"ŞÜPHELİ ARAÇLA ÇARPMA SALDIRISI"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Batı Şeria'nın orta kesiminde yer alan Ateret Yahudi Yerleşim Birimi yakınlarında şüpheli araçla çarpma saldırısının meydana geldiği öne sürüldü.

Ordu, güvenlik güçlerinin olayın koşullarını araştırdığını bildirdi.

İsrail ordu radyosuna göre olayda 1 kişinin hafif yaralandığı belirtilirken İsrail makamlarının olayın arka planına ilişkin henüz resmi bir doğrulama yapmadığı ifade edildi.

