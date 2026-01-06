Nvidia, arabalar için 'düşünen' yapay zeka teknolojisi tanıttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Son dönemlerdeki atılımlarıyla öne çıkan teknoloji şirketi Nvidia, duyanları cezbeden bir sunum yaptı.

Nvidia'nın yıllık olarak düzenlenen Consumer Electronics Show (CES) teknoloji konferansında konuşan CEO'su Jensen Huang, otonom taşıtlar için geliştirilen, Alpamayo ismini verdikleri teknolojiyi tanıttı.

'DÜŞÜNEN' ARABA TEKNOLOJİSİ

Huang, sahnede yaptığı sunumunda, "Alpamayo otonom araçlara; alışılmadık durumlarda fikir yürütmelerini, kompleks çevrelerde güvenli sürmelerini, ve sürüş kararlarını açıklamalarını sağlayan bir 'düşünme' yeteneği getiriyor." ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL YAPAY ZEKA YAYILIYOR

BBC'nin haberine göre analistler, bu teknolojinin yapay zeka donanım ve yazılımını entegre ederek, fiziksel yapay zeka alanında ilerlediğini belirtti.

"Nvidia'nın özgün olarak büyük ölçekli yapay zekaya ve yapay zeka sistemlerine yöneliyor olması, rakiplerinin ötesine kalmasını kolaylaştıracak." diyen PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Alpamayo, Nvidia için, öncelikli olarak bilişim ürünleri sunan bir şirketten, fiziksel yapay zeka ekosistemleri sağlayan bir şirkete geçişi gösteren önemli bir değişim." yorumunda bulundu.

NVIDIA VE MERCEDES-BENZ SÜRÜCÜSÜZ ARABA ÜRETİYOR

CEO Huang ayrıca, Nvidia'nın Mercedes-Benz ile kurdukları ortaklık kapsamında kendi sürücüsüz arabalarını ürettiğini bildirdi.

Aracın gelecek aylarda önce Amerika, ardından da Avrupa ve Asya'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.

HİSSELERDE YÜKSELME GÖRÜLDÜ

Jensen Huang'ın sunumunun ardından şirketin hisselerinde küçük bir yükselme gözlemlendi.