Muhammed bin Selman ile Ahmed Şara, telefonda görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 14:00
  • Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara telefonda görüştü.
  • Görüşmede bölgeler arası iş birliği fırsatları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
  • Taraflar, ortak konuları masaya yatırdı.

Orta Doğu'da iki önemli lider arasında görüşme gerçekleşti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan gelen telefonu kabul etti.

İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK KONUŞULDU

Görüşmede tarafların, ülkeler arasındaki iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme fırsatlarını masaya yatırdığı kaydedildi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ile her iki tarafı ilgilendiren ortak konuların da ele alındığı belirtildi.

