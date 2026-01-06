Muhammed bin Selman ile Ahmed Şara, telefonda görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu'da iki önemli lider arasında görüşme gerçekleşti.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’dan gelen telefonu kabul etti.

İŞ BİRLİĞİNE YÖNELİK KONUŞULDU

Görüşmede tarafların, ülkeler arasındaki iş birliğini çeşitli alanlarda geliştirme fırsatlarını masaya yatırdığı kaydedildi.

BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINDI

Görüşmede ayrıca, bölgesel gelişmeler ile her iki tarafı ilgilendiren ortak konuların da ele alındığı belirtildi.