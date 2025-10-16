İsrail ordusu, Ramallah'ta yine Filistinlilerin evlerini yıktı

El-Muğir beldesi Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, İsrail ordusunun iş makineleri eşliğinde Ramallah kentine bağlı Muğir beldesine baskın düzenlediğini açıkladı. Ebu Alya, baskın sırasında Vecih Ebu Alya’ya ait evin yıkıldığını belirtti.

"RUHSATSIZ" BAHANESİYLE YIKILDI

İsrail makamlarının üç gün önce söz konusu evin “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla yıkım kararı ilettiğini aktaran Ebu Alya, Tel Aviv yönetiminin son dönemde aynı gerekçeyle Muğir beldesinde Filistinlilere ait üç evi daha yıktığını söyledi.

TEHDİT VE TOPLU CEZALANDIRMA

Belediye başkanı, İsrail’in aynı bölgede Filistinlilere ait 70’ten fazla evi yıkmakla tehdit ettiğini ifade ederek, bu yıkımların halkı toplu halde cezalandırma ve işgal alanını genişletme amacı taşıdığını vurguladı.

İSRAİL'İN "RUHSATSIZ" EV YIKIMLARI

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla Filistinlilerin evlerini yıkıyor. İsrail makamları, Batı Şeria’nın “C bölgesi”nde Filistinlilerin inşaat ve tarım faaliyetlerini engelliyor; bölgedeki ruhsat alma süreçleri ise neredeyse imkansız.

BATI ŞERİA'NIN A, B VE C BÖLGELERİ

1995’te imzalanan İkinci Oslo Anlaşması ile Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı:

A Bölgesi: Yönetim ve güvenlik Filistin’e ait.

B Bölgesi: İdari yönetim Filistin’e, güvenlik İsrail’e ait.

C Bölgesi: Yönetim ve güvenlik İsrail’e bırakılmış durumda.

GÖZALTI VE BASKINLAR ARTTI

İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığı Ekim 2023’ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşanıyor.