İsrail ordusu, Refah'ta sivilleri kuşatma altına aldı

AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Tel Sultan’a bağlı Suudi Mahallesi’ne yönelik tehdit dolu "tahliye" çağrısının hemen ardından askeri araçlarla bölgeye girdi. Sivillerin kaçışına fırsat tanımayan İsrail askerleri, mahalleyi abluka altına alırken, ayrılmaya çalışan Filistinlilere ateş açtı.

Görgü tanıklarına göre İsrail güçleri, Tel Sultan Mahallesi’nden zorla çıkarılan Filistinlilere de hedef gözeterek saldırdı. Çatışmalar sırasında ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, İsrail ordusunun belirlediği zorunlu göç güzergahı boyunca arama-kontrol noktaları oluşturduğu aktarıldı.

REFAH'TA AMBULANSLAR HALEN ABLUKA ALTINDA

İsrail ordusunun gün içinde Refah’ta Filistin Kızılayı'na bağlı ambulansları kuşatma altında tuttuğu ve sağlık ekipleriyle irtibatın kesildiği kaydedildi. İsrail bombardımanı nedeniyle Refah’ta mahsur kalan dört ambulansın çevresi sarıldı, bazı sağlık görevlileri saldırılar sonucu yaralandı.

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü ise Refah’ın batısındaki Bereksat bölgesinde İsrail’in hedef aldığı Kızılay ekipleriyle bağlantının koptuğunu duyurdu. Kurum, kuşatma altındaki sağlık çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve diğer uluslararası kuruluşlara acil çağrıda bulundu.

İSRAİL'DEN YENİ SALDIRI TEHDİDİ

İsrail ordusu, "terör unsurlarını vuracağını" öne sürerek Tel Sultan Mahallesi’nin derhal boşaltılması talimatını vermişti. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, bölgenin "tehlikeli bir savaş alanına" dönüştüğünü iddia ederek saldırıların yoğunlaşacağını duyurdu. Filistinlilere, barınma merkezlerinde, çadırlarda veya evlerde kalmamaları yönünde tehditler savuran Adraee, bölgedeki sivillerin araç kullanmasını da yasakladı.

İsrail güçleri, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus’taki Filistinli mültecilerin kaldığı çadırları ve evleri hedef aldı. Hava saldırılarında en az 30 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.