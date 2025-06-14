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AA & Ensonhaber

İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonrası gerilimi daha da artıracak adımlar geliyor.

"TAHRAN'A GİDEN YOL AÇILDI"

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, İran’a yönelik hava operasyonlarının süreceğini açıkladı. Zamir ve Bar, İran’a ait karadan karaya ve karadan havaya füze sistemlerinin vurulmasının ardından “Tahran’a giden yolun açıldığını” iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin X platformunda yaptığı paylaşımda, üst düzey komutanların son gelişmelere dair bir değerlendirme toplantısı yaptığı belirtildi.

"UÇAKLARIMIZ, İRAN HAVA SAHASINDA ARTIK DAHA RAHAT"

İsrail ordusu ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanı Bar'ın açıklamalarına yer vererek, İran’da yüzlerce hedefin vurulduğunu duyurdu. Bu hedefler arasında çok sayıda füze bataryasının da yer aldığı aktarıldı. Bar, özellikle karadan havaya füze sistemlerinin devre dışı bırakılmasıyla İsrail’in İran hava sahasında daha rahat hareket edebildiğini savundu.

İsrail, İran’da ilk kez başkent Tahran’daki savunma sistemlerini doğrudan hedef aldığını ileri sürerken, vurulan füze bataryalarına ait görüntüler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde ise, son 24 saatte İran’ın hava savunma altyapısının büyük bölümünün etkisiz hale getirildiği iddia edildi.