İsrail ordusunda bir asker daha intihar etti İsrail ordusunda, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'dan bir askerin intihar ettiği bildirildi. Böylelikle İsrail ordusunda intihar eden askerler sayısı 18'e yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze saldırıları sonrası, ordu içerisinde ruh sağlığı bozulan askerlerin intihar etmesi büyük yankı uyandırıyor. Bu intihar vakaları, Gazze'de yaşanan vahşetin büyüklüğünü gözler önüne seriyor. İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir ordu yetkilisine dayandırdığı haberinde, Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenleyen Golani Tugayı'dan bir askerin intihar ettiği bildirildi. CANSIZ BEDENİ ÜSTE BULUNDU Haberde, askerin cansız bedeninin ülkenin kuzeyindeki bir üste bulunduğu belirtildi. İNTİHAR EDEN ASKER SAYISI 18'E ÇIKTI Ordu yetkilisi, söz konusu olayla birlikte yıl başından bu yana intihar eden asker sayısının 18'e ulaştığını kaydetti. İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada ise askeri polisin, Golani Tugayı'na mensup askerin ölümüne ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi. İSRAİL ORDUSU, İNTİHARLARI SAKLAMA ÇABASINDA İsrail basınına yansıyan intihar vakalarına ilişkin haberler büyük yankı uyandırmaya devam ederken ordu yetkilileri, giderek artan intiharlara ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor. İsrail ordusu, askerlerin bozulan ruh sağlığına ilişkin psikolojik destek programı başlatmıştı. 6 BİNDEN FAZLA ASKER PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN BAŞVURDU Bu kapsamda İsrailli Duygusal İlk Yardım Servisi'nden (ERAN) yapılan açıklamada, haziran ayında 6 binden fazla İsrail askerinin, psikolojik destek için başvuruda bulunduğu ifade edilmişti. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, 17 Temmuz'da düzenlediği basın toplantısında, ordudaki intihar vakalarına ilişkin soruya, "olayları inceledikleri ve araştırdıkları" şeklinde cevap vermişti. Sözcü, 2025 yılına ait intihar sayılarını açıklamaktan ise kaçınmıştı. Dünya Haberleri Kanadalı oyuncu Graham Greene 73 yaşında hayata veda etti

