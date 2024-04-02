İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor İsrail'in Deyr Balah iline bağlı Hokr Al Cami bölgesine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

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AA

İsrail, Ramazan ayında da Gazze'de masumları öldürmeye devam ediyor...

Tüm dünyanın gözü önünde soykırım işleyen İsrail, bu defa Gazze Şeridi'nin Deyr Balah iline bağlı Hokr Al Cami bölgesine saldırı düzenledi.

Düzenlenen saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bir çocuk daha öldü...

Saldırı sonucu aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu yaralılar, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan bir çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)