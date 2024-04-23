İsrail ordusunun Gazze’ye saldırı hazırlığı uyduya yansıdı Analiz edilen uydu görüntüleri, İsrail'in gerilimi tırmandıra yoluna gideceğini gözler önüne serdi.

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Kadın çocuk demeden on binlerce sivili katleden İsrail ordusu, yeni bir saldırının hazırlığını yapıyor.

İsrail, Gazze'nin hemen dışındaki bir noktada üsler kurarak asker ve çok sayıda araç konuşlandırdı.

Gazze'ye yönelik yıkıcı savaşını tırmandırmaya hazırlanan Tel Aviv yönetiminin endişelendiren hazırlığı uydu görüntülerine yansıdı.

İsrail'in askeri araçları uydu görüntülerinde

İsrail iki üsse 800'den fazla askeri araç konuşlandırdı. Gazze Şeridi'nin kuzey sınırında en az 120 araç, güneydeki Negev çölünde ise 700 araç bulunuyor.

Uydu görüntüleri ayrıca, İsrail'in bölgenin hemen dışında 9 askeri karakol kurduğunu da gösteriyor.

Üslerden 3'ü Kasım ve Aralık 2023'te, 6'sı ise bu yılın ocak ve mart ayları arasında kuruldu. Karakollarda askerler, operasyonel komuta merkezleri ve askeri araçlar bulunuyor.

İsrail'in savaşı sürdürme planı

Al Jazeera'nin aktardığına göre, elde edilen veriler, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşını sürdürmeyi planladığını gösteriyor.

İsrail'in şiddetli saldırıları, Gazze'de yaklaşık 35 bin Filistinliyi öldürdü. Nüfusun çoğunu yerinden eden saldırılar, evlerin yüzde 62'sini ortadan kaldırdı.

Askeri kaynakların çoğunu Gazze'ye ayırıyorlar

Uydu analizlerine işaret edilerek, İsrail'in askeri kaynaklarının çoğunu Gazze'deki harekatına ayıracağına dikkat çekildi.

ABD'li ve İsrailli yetkililer, 18 Nisan'da Refah'a olası bir operasyonu görüşmek üzere bir araya geldi.