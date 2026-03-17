İsrail polisinden namaz kılan Filistinlilere sert müdahale

İsrail, acımasız saldırılarına devam ediyor.

İsrail polisinin insanlık dışı saldırganlığının son örneği Eski Şehir'in Sahire Kapısı yakınlarında yaşandı..

İran'a saldırıları bahane göstererek Mescid-i Aksa'yı kapalı tutmasına tepki gösteren Filistinliler, Eski Şehir'in Sahire Kapısı yakınlarında teravih namazı kılmak için toplandı.

İsrail polisinin bu bölgeden uzaklaştırdığı kalabalık, Sultan Süleyman Caddesi'nde Sahire Kapısı ile Aslan Kapı arasında tekrar toplandı.

NAMAZ KILANLARA SERT MÜDAHALE

Kalabalığı bu bölgeden de uzaklaştırıp Mescid-i Aksa'ya çok yakın bölgedeki Aslanlı Kapı yakınına kadar süren İsrail polisi, burada teravih namazı kılan Filistinlilere sert bir şekilde müdahale etti.

COP VE GAZLA FİLİSTİNLİLERE SALDIRDILAR

Cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistinlilere saldıran İsrail polisi, birisi Filistinli birisi yabancı iki gazeteciyi de basın mensubu olduklarını söylemelerine rağmen darbetti.

1 GÖZALTI

Filistinlileri, Vadi el-Cevz Mahallesine doğru süren İsrail polisi, bir kişiyi de gözaltına aldı.

İSRAİL MESCİD-İ AKSA'YI 18 GÜNDÜR KAPALI TUTUYOR

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı 18 gündür ibadete kapalı tutuyor.

Filistin’e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı 18 gündür kapalı tuttuğu belirtilirken, söz konusu karara tepki gösterilerek bu tür istisnai uygulamaların yalnızca Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nin yetkisinde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa’nın yönetimi, giriş-çıkışların düzenlenmesi ve gerektiğinde kapatılması yetkisinin Ürdün’e bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’ne ait olduğu hatırlatılarak, İsrail polisinin bu alana müdahalesinin yetki ihlali olduğu ifade edildi.