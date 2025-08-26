İsrail, Ramallah ve El Bireh'e saldırdı: 58 Filistinli yaralandı

Soykırımcı İsrail ordusu bölge huzur ve güvenliğini tehdit etmeye devam ediyor.

İsrail, Filistin'de düzenlediği baskınlarla sivilleri hedef alıyor.

İsrail askerleri, işgal ettikleri Batı Şeria'ya bağlı Ramallah kentinde bir berber dükkanına sığınan ve orada mahsur kalan Filistinli sivillerin üstüne ses bombası attı.

SİVİLLERİ HEDEF ALDI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sivillerin silahsız ve savunmasız olduğu görüldü. Ses bombasının patlamasıyla, büyük bir panik yaşandı.

RAMALLAH VE EL BİREH KENTLERİNE BASKIN DÜZENLEDİ

Filistin Kızılay'a göre, Ramallah ve El Bireh kentlerine düzenlenen İsrail baskınlarında, gerçek ve plastik kaplı çelik mermilerle 58 Filistinli yaralandı ve birçok kişi gazdan etkilendi.

3 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin baskın sırasında 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.

İsrail ordusu ise yaptığı açıklamada, Ramallah'ta operasyon düzenlendiğini belirterek, "Operasyon kapsamında, döviz büroları kapatılacak ve terör faaliyetleri için ayrılmış fonlara el konulacaktır." denildi.

SİVİLERİN SIĞINDIĞI KUAFÖRE SİS BOMBASI ATILDI

Gazze Hükümet İletişim Merkezi tarafından yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, İsrail askerlerinin Ramallah’ta sivillerin sığındığı bir kuaför salonuna sis bombası attığı görüldü.

İsrail ordusunun saldırısı sırasında çatılara keskin nişancılar yerleştirildiği ve ek takviye birlikler getirildiği aktarıldı.