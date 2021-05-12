İsrail saldırganlığı yeni bir İntifada'yı ateşledi

İsrail'in Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırgan tutumunu artırmasının, yeni bir İntifada'yı başlatmış olabileceği söyleniyor.

İsrail, kuruluşundan beri bölgede Filistinli Müslümanlara ve hatta Hristiyanlara yönelik şiddet politikasını, tüm dünyanın gözleri önünde rahat bir şekilde devam ettiriyor.

FİLİSTİNLİLERİ MESCİD-İ AKSA'DAN ATMA GİRİŞİMİ

Son olarak Ramazan ayının başından beri Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik, çeşitli bahanelerle kısıtlamalara giden İsrail hükümeti, Kudüs Günü'nü kutlamak için Müslümanlara ait bölgeden Fanatik Yahudilerin geçişini sağlamak amacıyla Şam Kapısı'na polis yığdı.

Her teravih namazı sonrası burada toplanan Filistinlilerin direnişi nedeniyle çıkan olaylarda, son birkaç günde yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda yine Filistinlilere saldırdı-Video

KUDÜS'TE FİSLİTİNLİLER EVLERİNDEN KOVULUYOR

Bununla da yetinmeyen İsrail, basit nedenlerde Kudüs ve çevresinde yaşayan Filistinlileri evlerinden çıkarmaya, yerlerine Yahudi yerleşimleri yerleştirmeye başladı.

İsrail polisi Doğu Kudüs'te Filistinli ailenin evine zorla girdi-Video

GAZZE FÜZELERİNE KARŞI FİLİSTİNLİ SİVİLLER HEDEF ALINDI

Çıkan olaylar sonrası Gazze'den atılan Hamas'a ait füzelere misilleme olarak İsrail ordusu, Gazze'deki yerleşim bölgelerini vurdu. Kadın ve çocukların da aralarında olduğu 30'dan fazla sivil ölürken, 70'ten fazla kişi de yaralandı.

Gazze'den İsrail'e atılan füzelerden biri, Trans-İsrail petrol boru hattını vurdu-Video

İSRAİL SOKAKLARI DA KARIŞTI

Dün akşam da İsrail'de Arapların yaşadığı kentlerde şiddet olayları baş gösterdi.

Lod kentinde olağanüstü hal ilan edilirken, Akka'da yaşayan Yahudiler de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail'de bazı kentlerde sokaklar karıştı-Video

İSRAİL ŞİDDETİ, YENİ İNTİFADA'YI TETİKLEDİ

İsrail'de fanatik Yahudilerin de desteğini alan Netanyahu'nun, hükümeti kuramadığı için, koltuğunu korumak amacıyla Filistinlilere yüklendiği yorumları yapılıyor.

Tamamen abluka altına alınan Gazze sınırına asker yığmaya başlayan İsrail, yeni bir İntifada'yı körüklemiş görünüyor.

Kudüs'te Türkiye ve Erdoğan sesleri yükseldi-Video