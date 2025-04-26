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AA

Gazze’de, her gün hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar ve aileler, açlık ve yetersiz sağlık hizmetleriyle savaşıyor.

Birleşmiş Milletler, bölgedeki insani kriz derinleşirken, İsrail’in yardım girişimlerini engellemesiyle durumun daha da kritik hale geldiğine dikkat çekiyor.

Gıda stokları tükenmek üzere; kadınlar ve çocuklar hayatta kalabilmek için her geçen gün daha fazla mücadele ediyor.

Dünya bu insanlık dramına gözlerini kapatırken, yardım çağrıları her an daha çaresizleşiyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’deki çocukların açlıktan öldüğünü belirtti. Lazzarini, yaklaşık iki aydır İsrail'in Gazze'ye insani yardım ve temel malzemelerin girişini engellediğini vurguladı.

GAZZE’DE GIDA STOKLARI TÜKENDİ

Lazzarini, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, Gazze'deki acil insani yardım ve temel malzemelere olan ihtiyacın her geçen gün arttığını söyledi.

Lazzarini, çocukların açlıktan ölümleri ile ilgili paylaştığı fotoğraflarda, kadın ve çocukların yemek almak için mücadele ettiklerini vurguladı.

Ayrıca, İsrail hükümetinin, Gazze'ye gıda ve diğer temel ihtiyaçların girişini engellemeye devam ettiğini söyledi.

Lazzarini, "Gazze'deki açlık, insan eliyle yaratılmış bir felakettir" şeklinde konuştu.

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YARDIM ÇAĞRILARI YOK SAYILIYOR

İki aydır Gazze'ye insani yardımların girişinin engellendiğine dikkat çeken Lazzarini, BM ve diğer uluslararası kuruluşların yardım çağrılarına rağmen bu taleplerin dikkate alınmadığını belirtti.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'deki gıda stoklarının tükenmek üzere olduğunu ve son malzemelerin yemek pişirilen mutfaklara ulaştırıldığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Gazze’de korkunç bir çaresizlik yaşandığını ifade etti.

GIDA VE İLAÇ YETERSİZLİĞİ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze'ye yardımların girişini durdurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki saldırılarından bu yana, Gazze'de yaklaşık 2 milyon insan yerinden edilmiş, sivil altyapı ve hastaneler hedef alınmıştı.

Elektrik ve su kesintilerinin yanı sıra, sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı.

AĞIR BİR İNSANİ FELAKET

İsrail’in 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart'tan itibaren yeniden saldırılara başladığı Gazze’de, saldırıların başlamasından bu yana 2 bin 62 Filistinli hayatını kaybetti, 5 bin 375 kişi ise yaralandı.

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren yaptığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı ise 51 bin 439’a, yaralı sayısı ise 117 bin 416’ya yükseldi.

Gazze’deki insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor.