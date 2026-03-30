Özkan Yalım'ın işletmelerine operasyon: Çok sayıda materyale el konuldu

CHP’li belediyelere yönelik rüşvet ve yolsuzluk iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmalar sürerken, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım da rüşvet ve yolsuzluk kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yalım’ın kişi ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Uşak, Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, aralarında Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın da bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı, gözaltı sırasında yanında 21 yaşındaki belediye çalışanı S.A. isimli bir kadının da bulunduğu öğrenildi.

YALIM'IN İŞLETMELERİNE OPERASYON

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’a ait olduğu belirtilen işletmelere jandarma ve polis ekiplerince ortak operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgilere göre, kentte faaliyet gösteren otel, restoran, disko ve bar olmak üzere toplam 4 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Ele geçirilen materyaller şöyle; 3 masaüstü bilgisayar, 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD, 2 kamera kayıt cihazı.

Öte yandan güvenlik güçlerinin, Özkan Yalım’a ait kasaların bulunduğu iddia edilen 2 farklı adres daha tespit ettiği öğrenildi. Söz konusu adreslere yönelik operasyonların da yapılmasının beklendiği bildirildi.

Ele geçirilen dijital materyallerin incelemeye alınacağı, yürütülen soruşturmanın ise elde edilecek bulgular doğrultusunda derinleştirileceği ifade edildi.

MASAK RAPORLARI PARA HAREKETLERİNİ ORTAYA KOYDU

Dosyada yer alan MASAK raporlarında yolsuzluğa karışan şüphelilerin hesaplarında kaynağı açıklanamayan yüksek tutarlı para hareketleri, yoğun nakit giriş-çıkışları ve yurtdışı transferler tespit edildiği, bu finansal hareketlerin şüphelilerin gelir ve mesleki profilleriyle uyumsuz olduğu kaydedildi.