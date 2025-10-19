İsrail saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nde ateşkes yeniden başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik 'sert müdahalede bulunulması' talimatı verdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Saldırılarda çok sayıda Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ayrıca ateşkes anlaşmasını ihlal etmesinin ardından insani yardımları da askıya aldı.

HAMAS İDDİALARI REDDETTİ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurdu.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürdü.

ABD ATEŞKESİN BOZULMAMASI İÇİN DEVREYE GİRDİ

ABD basınında yer alan haberlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump'ın damadı Jared Kushner'in İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin bozulmaması için diplomatik temaslarda bulunduğu belirtilerek Witkoff ve Kushner'in İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile görüştüğü ifade edildi.

ATEŞKES YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLANDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada Hamas tarafından ihlal edildiği ileri sürülen ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığı belirtildi.

Ateşkes anlaşmasının uygulanmaya devam edeceği ancak anlaşmanın ihlaline güçlü şekilde yanıt verileceği kaydedildi.