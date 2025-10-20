İsrail'den Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı: En az 25 Filistinli yaşamını yitirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail askerleri, ilan edilen ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdürdü.

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail ordusunun bölgedeki bazı noktalara yeniden operasyon düzenlediğini bildirdi.

GAZZE’DE SİVİLLERİN BULUNDUĞU BÖLGE HEDEF ALINDI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Zuveyde beldesinin batısında bulunan "Twix" adlı kafenin girişini hava saldırısıyla hedef aldı.

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir bölgenin hedef alındığı saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Hedef alınan bölge çevresinde sahra hastaneleri ve zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırlar bulunuyordu.

NUSAYRAT MÜLTECİ KAMPI HEDEF ALINDI

İsrail ordusunun ayrıca Nusayrat Mülteci Kampı'nda yer alan El-Ehli Kulübü çevresini hedef alan bombardımanında 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Kampta zorla yerinden edilenlerin kaldığı çadırların yer aldığı bir okul da İsrail ordusunun hedefi oldu. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, 13 Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun kampta Filistinli sivillerin bulunduğu alanı bombalaması sonucu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri, Bureyc Mülteci Kampı'nda biri tahliye edilmiş iki evi hedef aldı, 4 Filistinli öldü, yaralananlar oldu.

GAZZE ŞERİDİ'NİN KUZEY VE GÜNEY BÖLGELERİ

Gazze kentine düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ise Beyt Lahiya beldesi hedef alındı. İsrail askerleri, Kemal Advan Hastanesi yakınlarında bulunan Filistinli sivilleri insansız hava aracıyla (İHA) vurduğu saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde ise Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde de yoğun şekilde ateş açtı.

Gazze Şeridi'nde Refah ile Han Yunus'un doğu bölgelerinde İsrail askerleri bulunuyor.

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini öne sürerek Gazze'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

Ayrıca İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre hükümetin, bir sonraki emre kadar Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini durdurma kararı aldığı belirtilmişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise ateşkes başta olmak üzere yapılan tüm anlaşmalara tamamen bağlı olduklarını açıklamıştı.