İsrail saldırısında aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinli öldü

AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun insansız hava aracı ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 yardım personeli hayatını kaybetti.

Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2'si çocuk 3 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.

Ölü ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

45 BİNİ AŞKIN KİŞİ CAN VERDİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 317 Filistinli yaşamını yitirdi, 107 bin 713 kişi yaralandı.