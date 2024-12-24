İsrail saldırısında aralarında 2 çocuk ve yardım personelinin bulunduğu 7 Filistinli öldü

AA & Ensonhaber
İsrail ordusunun insansız hava aracı ile Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde sivil bir aracı hedef alması sonucu 4 yardım personeli hayatını kaybetti.
Gazze kentinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bir eve düzenlenen saldırıda ise 2'si çocuk 3 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı.
Ölü ve yaralılar Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.
45 BİNİ AŞKIN KİŞİ CAN VERDİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 317 Filistinli yaşamını yitirdi, 107 bin 713 kişi yaralandı.
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