İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli çocuk, umudu müzikte buldu

İsrail ordusunun Gazze’de el-Razi Okulu’nu hedef alan saldırısında ağır yaralanarak sol bacağını kaybeden 12 yaşındaki Filistinli çocuk Abdurrahman En-Neşaş, müzikle hayata tutunuyor.

HEM BACAĞINI HEM DE BABASINI KAYBETTİ

Saldırı sırasında ağır yaralanan Abdurrahman, yaşadığı bombardımanda yalnızca bacağını değil, babasını da kaybetti. Küçük yaşına rağmen büyük bir travmayla yüzleşmek zorunda kalan çocuk, müziği en büyük tesellisi olarak görüyor.

TEDAVİ İÇİN ÜRDÜN'E GİTTİ, PROTEZ BACAKLA DÖNDÜ

Tedavi amacıyla Ürdün’e götürülen Abdurrahman, burada protez bacak sahibi oldu. Ancak Gazze’ye dönüş yolunda İsrail ordusu, yanında bulunan udun bölgeye sokulmasına izin vermedi. En sevdiği enstrümanından ayrı kalan çocuk, buna rağmen müzikten kopmadı.

YENİ UD, YENİ UMUT

Abdurrahman’a, öğretmeni tarafından yeni bir ud hediye edildi. Küçük çocuk, yaşadığı tüm kayıplara rağmen ud çalarak hem acılarını hafifletmeye hem de geleceğe umutla bakmaya çalışıyor.

YIKINTILAR ARASINDA HAYATA TUTUNMA MÜCADELESİ

Abdurrahman En-Neşaş, Gazze’deki Bureyc Mülteci Kampı’nda ağır hasar görmüş bir binada, son derece zor koşullar altında yaşamını sürdürüyor. Tüm olumsuzluklara rağmen müzik, onun için hem bir direnç hem de hayata bağlanma yolu olmaya devam ediyor.