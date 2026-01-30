Myanmar’da seçimleri ordu destekli USDP kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Myanmar’da 2021 askeri darbesinden sonra gerçekleştirilen ilk genel seçim süreci tamamlandı. Üç aşamalı olarak 28 Aralık’ta başlayan seçimlerin galibi, askeri yönetimin desteklediği Birlik Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) oldu.

MECLİSTE EZİCİ ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

Devlet medyasının paylaştığı sonuçlara göre, emekli askerler tarafından yönetilen USDP, ülkenin iki kanatlı parlamentosunda büyük bir üstünlük elde etti. Parti, alt meclis Pyithu Hluttaw’daki 263 sandalyenin 232’sini kazanırken, üst meclis Amyotha Hluttaw’da ise açıklanan 157 sandalyeden 109’unu alarak çoğunluğu sağladı.

YENİ HÜKÜMET TAKVİMİ NETLEŞİYOR

Seçim sonuçlarının ardından Myanmar parlamentosunun mart ayında toplanarak ülkenin yeni liderini belirlemesi bekleniyor. Yeni hükümetin ise nisan ayında göreve başlaması öngörülüyor. Askeri yönetimin başındaki General Min Aung Hlaing’in, kurulacak yeni yönetimde belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER

Seçim sonuçları bölgesel ve uluslararası düzeyde eleştirileri de beraberinde getirdi. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bazı ülkeler, süreci tanımayacaklarını açıklarken insan hakları örgütleri ve çeşitli Batılı ülkeler, seçimleri “meşruiyetten uzak” ve “sahte” olarak nitelendirdi.

DARBE SONRASI İÇ SAVAŞ SÜRÜYOR

Myanmar, 2021 yılında ordunun sivil yönetime el koyması ve dönemin lideri Aung San Suu Kyi’nin tutuklanmasının ardından derin bir siyasi ve güvenlik krizine sürüklendi. Darbe sonrası başlayan çatışmalar, 51 milyon nüfuslu ülkede geniş çaplı bir iç savaşa dönüştü.

Myanmar parlamentosunda toplam 664 sandalye bulunurken, anayasa gereği ordunun her iki mecliste de sandalyelerin yüzde 25’ini otomatik olarak kontrol ettiği belirtiliyor. Mecliste çoğunluğu elde eden parti, ülkenin liderini seçme ve yeni kabineyi oluşturma yetkisine sahip oluyor.