İsrail Savunma Bakanı'ndan İran'ı vurma emri

Orta Doğu'yu 11 gündür yoğun bombardıman altına alan çatışmalarda ateşkes bayrağı çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer tesisi vurmalarına karşılık olarak Katar'daki ABD askeri üssünü vuran İran ile görüşmek için Katar yönetimi ile iletişime geçti.

Gerilimin sürmesinin istemediğini dile getiren Trump, Katar'ın da aracılığıyla İran ve İsrail arasında ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

İRAN SON KEZ İSRAİL'İ VURDU İDDİASI

İki ülke de, ateşkesin resmen kabul edildiğini açıklarken İran'ın, sabah saatlerinde Tahran'ı vuran İsrail'e son kez füze saldırısı düzenlediği iddia edildi.

İsrail'de 3 noktaya isabet eden füzeler nedeniyle 9 kişi öldüğü, en az 30 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

Ateşkes çerçevesinde saat 07.30 itibarıyla İran tüm askeri operasyonlarını sonlandırdı.

"İRAN ATEŞKESİ İHLAL ETTİ"

İran'dan 12 saat sonra İsrail'in tüm silahlı aktivitelerini sonlandırması kararlaştırılırken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ın son saldırı nedeniyle ateşkes kurallarının ihlal edildiğini öne sürdü.

"İRAN'I YOĞUN ŞEKİLDE VURUN" EMRİ VERDİ

Katz, ‘İran’dan ateşlendiği öne sürülen füzeler nedeniyle’ sığınaklardan ayrılmama çağrısı yaparak, ikinci bir duyuruya kadar korunaklı alanlarda kalınması gerektiğini belirtti.

İran’ın ateşkesi ihlal ettiği öne süren Katz, İsrail ordusuna Tahran’daki hedefleri yoğun şekilde vurma emri verdiğini duyurdu.

İRAN SALDIRIYI YALANLADI

İran Devlet Televizyonu, ateşkes görüşmelerinin ardından İsrail'e son bir kez saldırı düzenlendiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Kanal, İsrail'in operasyonlarını sonlandırmadan önce son bir kez daha İran'a zarar verebilmek amaçlı dezenformasyon yaydığını öne sürdü.