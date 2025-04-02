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İHA

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Cibaliye Mülteci Kampı’nda yer alan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’na bağlı bir kliniği hedef aldı.

İsrail tarafından daha önce de hedef alınan klinikte, yerinden edilen yüzlerce sivilin yaşadığı bildirildi.

SALDIRIDA 19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Barash yaptığı açıklamada, saldırıda 9’u çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Yerel kaynaklara göre saldırı sonrası çıkan yangın nedeniyle çok sayıda kişi yanarak hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN YAKINLARI, KİMLİK TESPİTİ YAPAMADI

Bina kullanılmaz hale gelirken, bazı Filistinlilerin cansız bedenlerinin tanınmaz hale gelmesi nedeniyle yakınlarının kimliklerini tespit edemediği öğrenildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybının 50 bin 423'e, yaralı sayısının ise 114 bin 638'e yükseldiği belirtildi.