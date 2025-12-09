İsrail, 'Suriye ile anlaşmaya varıldı ama Netanyahu imzalamadı' iddiasını reddetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail'in Suriye'nin güneyine yaptığı saldırılar tepki çekerken Suriye ile İsrail'in bir mutabakata varması bekleniyor.

Beklenti sırasında Suriye ile İsrail'in bir anlaşmaya vardığı fakat İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun imzalamayı reddettiği iddiası ortaya atılmıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI İDDİASI

Londra merkezli Şarku'l-Evsat gazetesinde yer alan haberde, ABD öncülüğünde geçen aylarda yapılan müzakerelerde, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için tarafların fikir birliğine vardığı iddia edildi.

Güvenlik anlaşmasının geçen Eylül ayında ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda imzalanmasının dahi planlandığı ileri sürüldü.

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, söz konusu anlaşmayı imzalamayı reddettiği öne sürüldü.

BAŞBAKANLIK OFİSİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu haberin hızla İsrail basınında yayılmasının ardından Netanyahu'nun ofisinden iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD'nin himayesinde temaslar ve görüşmeler olduğu ancak Suriye ile hiçbir zaman anlaşma ve mutabakat sağlanamadığı ifade edildi.

ANLAŞMAYA YÖNELİK ÇABALAR

Suriye ile İsrail arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için ABD öncülüğünde geçen aylarda bazı müzakereler yürütülmüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söylemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" ifade etmişti.

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

Tüm bu olumlu mesajlara rağmen Suriye ile İsrail arasındaki müzakereler, sonuçsuz kalmıştı.

Netanyahu, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de 7 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.