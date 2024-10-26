İsrail, Suriye'deki askeri tesisleri hedef aldı
İHA

Suriye Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Suriye'nin güney ve orta kesimindeki askeri tesislere saat 02.00 sıralarında hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Hava savunma sisteminin bazı füzeleri durdurduğu ve düşürdüğü, hasarın değerlendirildiği aktarıldı.

SURİYE TARAFINDAN ENGELLENDİ

Suriye devlet televizyonu da Şam kırsalında ve merkezde patlama sesleri duyulduğunu, patlamaların Suriye hava savunmasının "düşman hedefleri" engellemesinden kaynaklandığını aktardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Abdullah Paçal
Editor