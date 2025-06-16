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İHA

İsrail, İran’a yönelik yeni bir hava saldırısı düzenledi. İran medyasının aktardığına göre, İsrail savaş uçakları, başkent Tahran’ın batısındaki bir askeri üsse hava saldırısı gerçekleştirdi. Ayrıca başkentin doğu kesimlerinde de patlama sesleri duyuldu.

"BU BÖLGEDEN UZAK DURUN, HAYATINIZ TEHLİKEDE"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki saatlerde, Tahran çevresinde son dönemde yürütülen operasyonlara benzer şekilde, İran rejiminin askeri tesislerine yönelik yeni saldırılar düzenleyeceğiz. Bu alanda bulunmak hayatınızı ciddi şekilde riske atmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

IDF’nin başka bir açıklamasında ise, “Kısa süre önce Tahran’daki sivillere yönelik Farsça bir tahliye uyarısı yayımladık. İsrailli siviller sığınaklara koşmadan önce herhangi bir uyarı almazken, biz böyle hareket etmiyoruz.” denildi.