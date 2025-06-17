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AA

İsrail'in başlattığı ve İran'ın da peşe peşe Tel Aviv'e füze yolladığı saldırılar beşinci gününde...

İki ülke arasındaki gerilim her geçen gün daha da tırmanırken, İsrail bir kez daha Tahran'ı hedef aldı.

ŞİDDETLİ PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

İsrail ordusu, İran'da başkent Tahran ve birçok bölgeye şiddetli saldırılar düzenliyor.

Tahran'ın batısından şiddetli patlama sesleri duyuldu.

BAŞKENTİN SEMALARINDA SAVAŞ UÇAKLARI GÖRÜLDÜ

Tahran'ın merkezinden duyulan patlama sesleri başkentin batısından gelirken son yarım saatte hava savunma sistemleri yoğun olarak çalışıyor.

Öte yandan başkentin semalarında ilk kez savaş uçakları görüldü.