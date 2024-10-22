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Haber Merkezi

İsrail ile Lübnan arasında gerilim tırmanırken yeni gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor.

Gazze'ye son ayların en kanlı saldırısını düzenleyen İsrail ordusu, Beyrut'ta da Hizbullah'ın istihbarat karargahını hedef almıştı.

Ayrıca İsrail ordusu, hedefin Hizbullah'ın istihbarat karargahının komuta merkezi olduğunu açıklayarak, Beyrut'ta bir yer altı tesisinin de vurulduğunu paylaşmıştı.

Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporunda ise İsrail ordusunun Lübnan'a son 48 saatte 235 hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

İSRAİL TANKLARI LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN GİRİŞ YAPTI

Yaşanan son gelişmelerde ise İsrail tanklarının, Lübnan-İsrail sınırındaki Ayta el-Şaab civarına giriş yaptığı öğrenilmişti.

İsrail tanklarının giriş yaptığı anlara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Dikkat çeken söz konusu görüntülerde, art arda dizilmiş tankların Ayta el-Şaab civarında ilerlediği görüldü.