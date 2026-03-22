İsrail uçuşlara kısıtlama getirdi: Havalimanında yoğunluk oluştu

Orta Doğu'da savaş...

İsrail'in saldırılarına füze ile yanıt veren İran, Demir Kubbe'yi de delmiş durumda.

İran'ın füzelerinden kaçmak isteyen İsrailler, Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı’nda yoğunluk oluşturdu.

İRAN FÜZESİ UÇAKLARI VURUNCA KISITLAMA GELDİ

İsrailliler ülkeden kaçış için bavullarını toplarken önemli bir gelişme yaşandı.

İsrail hükümeti geçen hafta İran'ın füze misillemesinde üç özel uçağın hasar görmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlara sınırlı sayıda yolcu kabul edilmesi kararı aldı.

YOLCU HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Kararın ardından havalimanında yoğunluk daha da arttı.

Havalimanında kaydedilen fotoğraflarda İsraillilerin ellerinde bavullarla sıra beklediği görüldü.

İRAN'IN MİSİLLEMELERİ SÜRÜYOR

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran'dan, başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'e karşı misillemeler devam ediyor.

Özellikle dün yapılan füze saldırılarında Demir Kubbe delinerek Dimano ve Arad kentlerinde büyük bir hasar yaratıldı.