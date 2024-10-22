İsrail, yaralılara yardım eden sağlık görevlisini öldürdü

AA

İsrail ordusunun Gazze katliamı sürüyor.

Filistin topraklarını işgal ederek yeni toprakların hayalini kuran Katil İsrail ordusu, her gün onlarca masumu öldürmeye devam ediyor.

Son olarak Gazze'yi kuşatma altına alan katil ordu, birçok yere hava ve kara saldırısı düzenledi.

Saldırılar sonrası yaralanan Filistinlilere yardım için yola çıkan sağlık ekipleri, adeta harabeye dönen sokaklarda zor anlar yaşıyor.

YARALILARA YARDIM ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

İsrail savaş uçakları, Cibaliye'nin batısındaki Bi’r al-Naja Mahallesi'ndeki Al-Sayyid Ailesi'nin evini bombaladı.

Ambulanslar ve sivil savunma ekipleri, İsrail saldırıları ve engeller nedeniyle ailenin evine ulaşamadı.

O gün, cesareti ve özverisi ile tanınan 33 yaşındaki Filistinli paramedik Ahmed al-Najjar, yaralıları kurtarmak için yola çıktı.

HAVA SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Ancak, varamadığı sırada Jabaliya'nın Al-Faluja Mahallesi'nde hedef alınan bir insansız hava aracı saldırısında hayatını kaybetti.

Al-Najjar'ın akrabaları ve arkadaşları, onun İsrail'in tahliye uyarılarına aldırış etmediğini, yoğun bombardıman altında görevine devam ederek yaralıları kurtarmak için sürekli hayatını riske attığını söyledi.

Sağlık çalışanının arkadaşı Ghazi al-Majdalani, al-Najjar’ın cesareti ve özverisi ile tanındığını, yaralılara yardım etmek için son ana kadar özveriyle çalıştığını belirtti.

"YARALILAR İÇİN DERİN BİR SORUMLULUK HİSSEDİYORDU"

Arkadaşının ardından büyük üzüntü yaşayan al-Majdalani, “Ahmed gerçekten iyi bir insandı ve bir rol modeldi. Kuzeyde tahliye çağrılarına asla kulak vermedi, yaralılar ve hasta olanlara karşı derin bir sorumluluk hissediyordu.” dedi.

Al-Najjar sadece tıbbi yardım sağlamakla kalmadı, aynı zamanda İsrail saldırılarını belgeledi.

Saldırıları geniş bir kitleye duyurmak için gazetecilerle fotoğraf ve videolar paylaştı.

YARALILARI KURTARMAYI SEÇTİ

Ahmed’in kardeşi Khalil al-Najjar, onu ihtiyaç sahiplerine yardım etmeyi seven merhametli ve örnek bir birey olarak tanımladı.

Eşi ve çocukları, hava ve kara saldırılarının artması nedeniyle güneye taşınmasına rağmen, Ahmed kuzeyde kalarak yaralıları kurtarmayı seçti.

Khalil, kardeşinin saldırıların başlangıcından beri yaralıların enfeksiyon kapmasını önlemek için durmaksızın çalıştığını, Ahmed’in başkalarını kurtarmak için son ana kadar hayatını riske attığını vurguladı.

Ahmed, Cibaliya mülteci kampındaki topluluk tarafından çok seviliyordu ve ölümü, oradaki herkes için büyük bir kayıp olarak tanımlandı.

SON ANINA KADAR HERKESE YARDIM ETTİ

Ölümünden önce, sosyal medyada telefon numarasını paylaşarak, kuzeyde sıkışanların acil tıbbi yardım ihtiyaçları için kendisiyle iletişime geçmelerini istemişti; çünkü İsrail güçleri sık sık kurtarma ekiplerinin felaket bölgelerine ulaşmasını engelliyordu.

Kuzey Gazze'deki sivil savunma müdürü Ahmed al-Kahlout, sosyal medyada başsağlığı diledi.

Ahmed al-Kahlout, “Allah merhamet etsin, iyi yürekli Ahmed. İnsanları tankların ve tehlikenin arasından kurtarırken ölmekten korkmuyordun. Gayretlerin kabul olsun ve iyi amellerin lehine teraziyi doldursun,” dedi.

"İSRAİL, YARDIM EKİPLERİNİ ENGELLİYOR"

Gazze Sivil Savunma sözcüsü Mahmoud Basal da, İsrail güçlerinin yaralıların tahliye edilmesi gereken bölgelere erişimi engellediğini doğruladı.

Ayrıca, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Medya Ofisi’nin görevdeki direktörü Inas Hamdan, İsrail'in kuzey Gazze'de molozların altındaki insanları kurtarma taleplerini reddettiğini belirtti.

Hamdan, "Son iki haftadır kuzey Gazze ve Cibaliya mülteci kampındaki kuşatmanın kötüleştiği konusunda uyardık. Durum giderek daha da kötüleşiyor. İsrail'in kuzey Gazze'deki devam eden askeri operasyonları, on binlerce sivil için büyük bir risk oluşturuyor,” dedi.