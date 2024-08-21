İsrail'de anket: Yahudilerin yarısı, Gazze'ye saldırıları destekliyor İsrail'de yapılan bir anket, Yahudilerin yüzde 47'sinin ordunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymaması gerektiğine" inandığını ortaya koydu.

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AA

Abluka altındaki Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sürerken yapılan bir anket dikkat çekti.

İsrail'deki Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nün (INSS) 8-11 Ağustos tarihleri arasında 992 İsrailliden oluşan rastgele bir örneklemi içeren anketinin sonuçları yayınlandı.

İSRAİLLİLERİN YARISI SALDIRILARI DESTEKLİYOR

Sonuçlara göre, İsrailli Yahudilerin yaklaşık yarısı, 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü, yüz bine yakınının yaralandığı ve Gazze'nin harap edildiği saldırıları destekliyor.

Ankete katılan Yahudilerin yüzde 47'si ordunun 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde "uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uymasına gerek olmadığına", yüzde 42,5'i ise "savaşta uluslararası hukuka ve ahlaki değerlere uyması gerektiğine" inanırken, yüzde 10,5'i net bir cevap vermedi.

İsraillilerin yüzde 32'si Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikastların İsrail'in güvenliğini artırmadığını, yüzde 14'ü durumu biraz daha kötü hale getirdiğini, yüzde 6'sı ise durumu çok zorlaştırdığını kaydetti.

Öte yandan yüzde 13'ü suikastların İsrail'in güvenliğini büyük ölçüde, yüzde 25'i bir nebze artırdığını belirtirken, ankete katılanların yüzde 10'u net bir cevap vermedi.

İSRAİLLİLERİN GÖRÜŞLERİ: SUİKASTLER VE ESİR POLİTİKALARI

İsraillilerin yüzde 9'u suikastların Gazze'de esir takası anlaşmasına varılması fırsatını artırdığını, yüzde 15'i bir nebze artırdığını, yüzde 29'u suikastların anlaşma fırsatını artırmadığını, yüzde 18,5'i anlaşma fırsatını bir nebze azalttığını, yüzde 16,5'i bu fırsata ciddi anlamda zarar verdiğini düşünüyor.

Ankete katılanların yüzde 56'sı, Filistinli bir esire karşı ciddi ihlallerde bulunduğundan şüphelenilen askerlerin, diğer deliller onlara karşı şüpheleri güçlendirse bile, cezai kovuşturmaya maruz kalmadan yalnızca disipline tabi tutulması gerektiğine inanıyor. Yüzde 28'i ise cezai kovuşturma başlatılması gerektiğine inanıyor.

FİLİSTİNLİ MAHKUMA CİNSEL TACİZE CEZAİ SUÇLAMAYA KARŞILAR

Ankette, ayrıca İsraillilerin çoğunluğu, Filistinli bir tutukluya cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan hapishane görevlilerinin cezai suçlamalarla karşı karşıya kalmaması ve sadece ordu tarafından disiplin soruşturmasına tabii tutulması gerektiğini savunuyor.

Temmuz ayında, dokuz İsrail askeri, Negev çölündeki Sde Teiman'da gözaltına alınan bir Filistinliye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)