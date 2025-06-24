İsrail'de bakanlara "İran hakkında konuşma yasağı"

İsrail ile İran arasındaki çatışmalarda sona gelindi.

İran'ın, nükleer merkezlerini bombalayan ABD'ye ait Katar'daki askeri üssü vurmasının ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

İran'ı, İsrail ile anlaşması konusunda sürekli tehdit eden ABD, Tahran'ın bu saldırısına yanıt vermedi.

ATEŞKES KARARI DUYURULDU

Katar'ın olası bir gerilimi azaltmak için giriştiği arabuluculuk girişimi, ateşkes kararıyla sonuçlandı.

ABD Başkanı Donald Trump, iki ülke arasında sürekli ve daimi bir ateşkese varıldığını açıkladı.

İsrail ve İran cepheleri de anlaşmayı doğrulayarak askeri hareketlilikleri sonlandıracaklarını açıkladı.

İSRAİLLİ BAKANLARA KONUŞMA YASAĞI

Ancak İsrail, ateşkesten saatler sonra dikkat çekici bir karar aldı.

Yerel basında yer alan haberde, İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nin kabine üyelerine "konuşma yasağı" getirdiği ifade edildi.

Basın ofisinin haberinde, İsrailli bakanlara İran konusunda basına konuşmamaları gerektiği talimatı gittiği kaydedildi.

"BASINA DEMEÇ VERMEYE ONAY YOK"

Habere göre, talimatta, "Bakanlara hatırlatma, şu anda İran hakkında röportaj ve medya açıklamaları için onay yok." ifadesine yer verildi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından tek taraflı, "İsrail ve İran arasında ateşkes sağlandığını" duyurmuş, sabah saatlerinde ateşkesin başladığını ifade etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Tel Aviv'in Trump'ın açıkladığı İran ile ateşkesi kabul ettiği duyurulmuştu.