İsrail'de Ben Gurion Havalimanı, uçuşlara yeniden açıldı İsrail, dün gece İran'dan başlatılan insansız hava araçları saldırısı nedeniyle kapattığı hava sahasını sivil uçuşlara yeniden açtı.

AA & Ensonhaber

İran'ın İsrail'e yönelik yoğun İHA saldırıları sonrası sivil uçuşlar yeniden devam ediyor.



İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberine göre, İsrailli yetkililer, İHA saldırıları nedeniyle 7 saat kapalı kalan hava sahasının sivil havacılık trafiğine açıldığını belirtti.

Ben Gurion'da uçuşlar yeniden başladı

Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nda da uçuşlar yeniden başladı.

Öte yandan dünya genelinde sivil havacılık trafiğini takip eden "Flight Radar 24" internet sitesi de (05:15 GMT) saatiyle İsrail hava sahası üzerinden çok sayıda uçağın geçiş yaptığını gösterdi.

Ancak Tahran ile Tel Aviv arasındaki gerilim devam ederken, birçok havayolu hala rota olarak hala Kuzey Sina ve Türk hava sahası üzerindeki hava koridorlarını kullanıyor.

İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlar, Tel Aviv saatiyle 01.00-07.00 arasında İran'dan başlatılan insansız hava araçları (İHA) saldırısı nedeniyle durdurulmuştu.