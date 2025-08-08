İsrail'de Gazze'nin işgalinin görüşüldüğü toplantıda tartışma çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 61 bini aşkın Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin tamamının işgali planının görüşülüp oylanması için Güvenlik Kabinesi'ni topladı.

GENELKURMAY BAŞKANI İLE BAKANLAR TARTIŞTI

İsrail basınında yer alan haberde devam eden toplantıda işgale karşı çıktığı söylenen Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile bazı kabine üyeleri arasında tartışma çıktığı ifade edildi.

Zamir'in toplantıda Gazze'nin tamamının işgalinin Filistinli grupların elindeki İsrailli esirlerin hayatını tehlikeye atabileceğini söylediği aktarıldı.

"İSRAİL ORDUSU ÖNEMLİ ÖLÇÜDE KAYIPLAR VEREBİLİR"

Esirlerin olabileceği bölgelere saldırı düzenlemenin risklerini de gündeme getiren Zamir'in ayrıca işgal planının hayata geçirilmesi halinde İsrail ordusunun önemli ölçüde kayıp verebileceği uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Bu uyarılar üzerine toplantıdaki bazı bakanlar ile Zamir arasında tartışma yaşandığı aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NİN TAMAMINI İŞGAL PLANI

İsrail Başbakanlık yetkilileri Netanyahu'nun İsrailli esirlerin olabileceği yerlere de kara saldırıları başlatılarak Gazze'nin tamamının işgal edilmesi planına sıcak baktığını belirtmişti.

Zamir'in ise Gazze'nin tamamının işgal edileceği bir plana karşı olduğu öne sürülmüştü.

Netanyahu'nun ofisinden Zamir'e, "Gazze'nin tamamının işgali planı size uymuyorsa istifa etmelisiniz" mesajı gönderildiği aktarılmıştı.