İsrail'de halkın yüzde 60'ı Netanyahu'nun istifa etmesini istiyor

Haber Merkezi

İsrail'de Gazze katliamının sorumlusu Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı bloğu çöküyor.

Yöneticilere ve seçimlere ilişkin yapılan anketlerde, Netanyahu ve partisi oy kaybetmeyi sürdürüyor.

Gazze katliamı öncesi sevilen bir lider olan Netanyahu, İsrail halkı tarafından eleştirilerin hedefi oldu.

HALKIN YÜZDE 60'I İSTİFASINI BEKLİYOR

Yapılan son yönetici memnuniyet anketinde, halkın en sevmediği siyasetçilerin başında Binyamin Netanyahu geliyor.

İsraillilerin yüzde 60'ı, Netanyahu'nun başbakanlıktan istifa etmesini istiyor.

"NETANYAHU BÜYÜK BİR DARBE ALACAK"

İsrail'de yapılan ve Kanal 12'de yayınlanan bir ankete göre Başbakan Binyamin Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonu, bugün seçim yapılması ve eski Başbakan Naftali Bennett'in beklendiği gibi aday olması durumunda büyük bir darbe alacak.

120 sandalyeli İsrail meclisinde çoğunluğu 61 sandalye ile sağlayan Netanyahu'nun aşırı sağcı koalisyonu seçim yapılması halinde son ankete göre 48 sandalyeye düşüyor.

İKTİDARI KABEDİYOR

Netanyahu'nun aşırı sağcı ortağı ve Gazze katliamının baş sorumlularından Maliye Bakanı Bezalel Smotriç'in aşırı sağcı dini Siyonizm partisi parlamentoya girmek için yeterli desteği toplayamıyor.

Netanyahu ve ortakları böyle bir sonuçta meclis çoğunluğundan yoksun kalarak iktidarı kaybediyor.

YÜZDE 15 DESTEKLİYOR

Ankete göre, halkın yüzde 60'ı Netanyahu'nun başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini düşünürken, yüzde 31'i görevinde kalması gerektiğini belirtiyor. Yüzde 9'u ise emin değil.

Halkın yüzde 75'i, 7 Ekim saldırısıyla ilgili bir devlet soruşturması komisyonunun kurulmasını desteklerken, Netanyahu'nun böyle bir soruşturmaya karşı çıkmasını destekleyenlerin oranı ise yalnızca %15.