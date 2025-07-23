İsrail'de İHA'lara sabotaj düzenlediği şüphesiyle 3 asker gözaltına alındı

İsrail'de sabotaj şüphesiyle askerler gözaltına alındı.

Askeri Polis Soruşturma Birimi, hava kuvvetlerinde görevli 3 askerin birden fazla insansız hava aracına sabotaj düzenlediği şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, "Askeri Polis Soruşturma Birimi tarafından birkaç insansız hava aracını sabote ettiği şüphelenilen 2 asker ve 1 astsubay hakkında soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.

"İHA'LARIN DÜŞMESİNE NEDEN OLABİLİR"

İsrail basını askerlerin Palmachim Hava Üssü'nde görev yaptığını ve önceki gün gözaltına alındıklarını, askeri yetkililerin sabotajın İHA'ların düşmesine neden olabileceğini söylediğini aktardı.