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Haber Merkezi

İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken, başkent Tel Aviv de sık sık saldırıların hedefi oluyor.

Bu kapsamda 27 Ekim'de Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınlarında bir kamyon otobüs durağında bekleyen İsrail askerlerinin arasına daldı.

Olayda en az 6'sı ağır yaklaşık 40 asker yaralandı.

Kamyon şoförünün bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

İsrail polisi, olayı "bir saldırı olarak değerlendirdiğini", soruşturmanın devam ettiğini ve ayrıntıların araştırıldığını bildirdi.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın yankıları sürerken yaşananların güvenlik ve göğüs kameralarına yansıyan görüntüleri servis edildi.

Görüntülerde kamyon şoförü İsraillilere son ana kadar direnirken silahlı İsrailliler kamyona kurşun yağdırıyor.

MOSSAD KARARGAHI

Tel Aviv yakınlarındaki kamyonla ezme eylemi, İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleştirildiği belirtilmişti.