İsrail'den açık tehdit: Lübnan'ı işgal ederiz Maliye Bakanı Smotrich, "Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz" dedi. İsrailli Bakan, Lübnan topraklarına karadan giriş seçeneğini dillendirdi.

AA & Ensonhaber

Gazze'yi kasıp kavuran İsrail ordusunun saldırıları devam ederken, Lübnan ile de gerilim yaşanıyor.

İsrail, Gazze'den sonra şimdi de Lübnan'ı işgal etmekle tehdit ediyor. Açıklama, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'ten geldi.

Smotrich, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırılarının durmaması halinde Lübnan'ın güneyini yeniden işgal etme tehdidinde bulundu.

İsrailli Bakan'ın gözü Lübnan'da

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, Smotrich, İsrail'in kuzeyinde, Hizbullah füzelerinin hedefi olan Celile bölgesinde partisinin düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı, hedefinde Lübnan vardı.

Karadan işgalle tehdit etti

"Ateşin tamamen kesilmesi ve (Lübnan'ın güneyindeki) Litani Nehri'nin ötesine çekilmesi için Hizbullah'a açık bir ültimatom vermeliyiz." diyen Smotrich, şunları söyledi:

Hizbullah taleplerimize tam olarak yanıt vermezse İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bir bölgenin karadan girişi ve askeri kontrolü de dahil olmak üzere, Lübnan topraklarının derinliklerindeki kuzey kasabalarını savunmak için bir saldırı başlatmalı.

Hizbullah'tan, Smotrich'in açıklamalarına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Hizbullah çatışması

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 300 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.