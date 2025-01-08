İsrail'den esirler ülkelerine dönene kadar Gazze'de saldırıların süreceği tehdidi

AA & Ensonhaber

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 17 bin 800'den fazlası çocuk, yaklaşık 12 bin 300'ü kadın olmak üzere 45 bin 885 Filistinli can verdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Güney Bölgesi Komutanı Tümgeneral Yaron Finkelman, 162. Tümen Komutanı Tuğgeneral Itzik Cohen ve Gazze Şeridi'ndeki komutanlarla Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da durum değerlendirmesi yaptı.

"DURMAYACAĞIZ"

"Durmayacağız. Hamas'ı kaçırılanların tamamının geri verilmesi gerektiğini anlayacak noktaya getireceğiz" ifadesini kullanan Halevi, İsrailli esirleri serbest bırakmazlarsa daha fazla Filistinlinin tutuklanacağı ve öleceği tehdidinde bulundu.

İsrail hapishanelerinde 10 bin 300'den fazla Filistinli bulunurken Gazze Şeridi'nde 100 İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.

Hamas, İsrail'in rastgele saldırılarında onlarca esirin öldüğünü duyurdu.