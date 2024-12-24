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İsrail’den Gazze’de ateşkes yorumu: Görüşmeler için anlamlı bir hafta

İsrail’den Gazze’de ateşkes yorumu: Görüşmeler için anlamlı bir hafta İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Katar’da devam eden Gazze’de ateşkes ve esir anlaşması müzakerelerine katılan heyetin bu gece ülkeye döneceği belirtilirken, "Görüşmeler için anlamlı bir hafta” ifadesi kullanıldı.