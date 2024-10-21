İsrail'den Gazze'ye korkunç saldırı: Endonezya Hastanesi yanıyor

AA

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik zalim politikaları sürüyor...

İsrail ordusu son olarak, özellikle 17 gündür yoğun saldırı ve kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Endonezya Hastanesi'ni hedef aldı.

BİNANIN İÇİNİ ATEŞE VERDİ

Saldırıya ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Endonezya Hastanesi'ni doğrudan hedef alarak hastane binasının içini ateşe verdiği duyuruldu.

Öte yandan, açıklamada, İsrail ordusunun hastaneye yönelik saldırısı kınandı.

SOYKIRIM SUÇU VURGUSU

Uluslararası kurumlar ve Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşlara seslenilen açıklamada, "hastanelerin ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısı yinelendi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 17 gündür yoğun saldırı ve kuşatmasını sürdürdüğü Gazze'nin kuzeyinde soykırım suçu işlediğine dikkat çekildi.

BİRÇOK KEZ HASTANELER HEDEF ALINDI

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, birçok kez hastaneleri hedef alarak hizmet dışı kalmalarına neden oldu.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 34 hastane ile 80 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 162 sağlık kuruluşu da İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

FİLİSTİNLİLERİ GÖÇE ZORLUYOR

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

BOŞALTILMASI İSTENEN BÖLGELERİN HARİTASI PAYLAŞILMIŞTI

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"ÖLÜM YA DA TESLİM OLMA" ARASINDA TERCİHE ZORLANIYOR

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor. Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail hükümeti, geçen ay basına yansıyan plana ilişkin bir açıklama yapmazken İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, eylül ayında kabinenin bu planı incelediği bildirilmişti.