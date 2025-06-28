İsrail'den Gazze'ye “yardım” görünümlü tuzak: Un çuvallarında uyuşturucu hap

İsrail’in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi’nde, insani yardım adı altında yeni bir skandal ortaya çıktı.

YARDIM MALZEMELERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, ABD ve İsrail destekli yardım merkezlerinden dağıtılan un çuvallarının içinden uyuşturucu haplar çıktı.

Açıklamada, en az dört kişinin, söz konusu yardım çuvallarında "Oksikodon" adlı güçlü bir uyuşturucu maddeye rastladığı bildirildi.

Un çuvallarının içine uyuşturucu hap konulmasının, "sivillerin sağlığını ve toplumsal dokuyu hedef alan iğrenç bir suç" olduğu ifade edildi.

Bundan daha vahiminin, bazı uyuşturucu maddelerin, unların içine öğütülerek konulma ihtimali olduğu aktarıldı.

İsrail'in, uyuşturucuları insani yardımlarla Gazze içlerine sokarak Filistin halkı arasında bağımlılığı yaymaya çalıştığı kaydedilen açıklamada, bu maddelerin "kirli savaşta yumuşak bir araç" olarak kullanılmasının savaş suçu ve uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğu vurgulandı.

" 'ÖLÜM TUZAKLARI' FAALİYETLERİNİ DURDURMALI"

Açıklamada, söz konusu insani yardım merkezlerine giden halka, dikkatli olma, bu merkezlerden gelen gıdaları inceleme ve şüpheli maddeleri derhal bildirme çağrısı yapıldı. Ayrıca ailelerden, çocuklarını bu merkezlere gitmenin ve uyuşturucu maddelerin tehlikeleri konusunda bilinçlendirmeleri istendi.

Uluslararası topluma da her gün yüzlerce kişinin öldürüldüğü ve kasıtlı bir soykırım aracı haline dönüşen "ölüm tuzaklarının" faaliyetlerini durdurma çağrısı yapıldı.

GAZZE'DE YARDIM MERKEZLERİ ÖLÜM NOKTASINA DÖNÜŞTÜ

Gazze'deki hükümet 25 Haziran'da yaptığı açıklamada, söz konusu yardım merkezlerinde 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 66 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.