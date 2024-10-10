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DHA

İsrail ve İran arasındaki gerilim had safhada...

Bölgede çatışmalar sürerken, İran'ın 1 Ekim'de gerçekleştirdiği füze saldırılarına karşılık İsrail'in nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'a karşı düzenleyecekleri saldırılarla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"ÖLÜMCÜL, HASSAS VE ŞAŞIRTICI BİR SALDIRI"

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail saldırdığında İran'ın ‘başına ne geldiğini veya nasıl geldiğini anlamayacağını’ öne sürerek, saldırının ‘ölümcül, hassas ve özellikle şaşırtıcı’ olacağını ifade etti.

İRAN SALDIRISINI BAŞARISIZ BULDU

Gallant, askeri komuta kademesinin İran'a saldırı konusuna odaklanmış olduğunu belirterek, İran'ın düzenlediği saldırının ‘agresif’ olduğunu fakat hatalı oldukları için ‘başarısız’ olduğunu savundu.