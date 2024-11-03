İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: 3 kişi yaşamını yitirdi

AA

İsrail ordusu, Gazze ve Lübnan'da masum sivilleri hedef alıyor...

İsrail ordusu tarafından son olarak gerçekleştirilen saldırıda, Lübnan’ın güneyindeki "Hara Sayda" beldesine hava saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 3 kişi ölürken, 9 kişi ise yaralandı.

BOMBALAMAYA DEVAM EDİYOR

Saldırıya ilişkin açıklama Lübnan Sağlık Bakanlığın'dan geldi.

Bakanlık, İsrail uçaklarının, güneyde Sayda kenti yakınlarında bulunan "Hara Sayda" kasabasını hedef aldığını duyurdu.

Ayrıca, Lübnan resmi ajansı NNA da İsrail ordusunun, güneydeki Sur kentine bağlı beldeleri bombalamaya devam etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

TOPLAM 2 BİN 968 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 968 kişi öldü, 13 bin 319 kişi yaralandı.